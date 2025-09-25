В Новосибирской области братья получили условные сроки за нападение на полицейских с лопатой

Купинский районный суд вынес приговор двум местным жителям за нападение на полицейского. Они признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел вечером 4 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних прибыли по вызову о скандале в квартире братьев Игоря и Владимира Ефремовых.

В этот момент к полицейскому на автомобиле подъехал Игорь Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Участковый потребовал от Ефремова проследовать в служебный автомобиль для пресечения правонарушения. Однако тот отказался и начал вести себя агрессивно, а после повторного требования вышел из машины и два раза ударил правоохранителя по рукам. В результате на мужчину пришлось надеть наручники.

В это время к месту событий подошёл Владимир Ефремов, который также был нетрезв. Он набросился на полицейского, сорвал с его формы погон, и дважды ударил его в плечо и в шею. Затем взял лопату и с угрозами стал приближаться к правоохранителю. Полицейский был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух.

Прибывшие сотрудники ППС задержали братьев с применением физической силы и наручников, а затем доставили в полицию.

В суде подсудимые полностью признали вину. Владимира Ефремова приговорили к 1 году 8 месяцам условно, а Игоря Ефремова к 1 году 6 месяцам также условно. В рамках гражданского иска потерпевшего с обоих осуждённых взыскано по 10 тысяч рублей в счёт компенсации морального. Приговор еще не вступил в законную силу.