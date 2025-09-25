82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 19:38
пробки
5/10
погода
+21.3°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 19:38
пробки
5/10
погода
+21.3°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 18:30
общество

В НСО 12 кабанов убьют охотники по приказу минприроды

Фото: freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Министерство природных ресурсов Новосибирской области санкционировало отстрел двенадцати диких кабанов.

Мера направлена на регулирование численности популяции этих животных в местных лесах. Соответствующий приказ размещён на официальном портале ведомства.

Планируется, что работы будут проведены на территориях двух муниципальных образований. Десять кабанов предполагается добыть в охотничьих угодьях Куйбышевского района, ещё двух — в Татарском муниципальном округе. На выполнение всех мероприятий отведён срок до 23 октября 2025 года.

В министерстве пояснили, что подобные действия необходимы в связи с серьёзной угрозой, которую дикие кабаны представляют для людей. Эти животные отличаются агрессивным поведением, которое особенно обостряется в сезон, когда они защищают своё потомство.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.