В НСО 12 кабанов убьют охотники по приказу минприроды

Министерство природных ресурсов Новосибирской области санкционировало отстрел двенадцати диких кабанов.

Мера направлена на регулирование численности популяции этих животных в местных лесах. Соответствующий приказ размещён на официальном портале ведомства.

Планируется, что работы будут проведены на территориях двух муниципальных образований. Десять кабанов предполагается добыть в охотничьих угодьях Куйбышевского района, ещё двух — в Татарском муниципальном округе. На выполнение всех мероприятий отведён срок до 23 октября 2025 года.

В министерстве пояснили, что подобные действия необходимы в связи с серьёзной угрозой, которую дикие кабаны представляют для людей. Эти животные отличаются агрессивным поведением, которое особенно обостряется в сезон, когда они защищают своё потомство.