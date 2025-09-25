В НСО за пятилетие создано более 3,5 тысячи компаний при господдержке

За последние пять лет комплексная система поддержки малого и среднего бизнеса Новосибирской области доказала свою эффективность.

Благодаря ей предприниматели получили свыше 77 тысяч различных услуг, а с государственным участием было открыто 3 542 новые компании. Эти цифры 25 сентября озвучили и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов и руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано более 150 тысяч субъектов МСП, включая 60 тысяч юридических лиц и 90 тысяч индивидуальных предпринимателей. Этот результат выводит регион на первое место в Сибирском федеральном округе и на восьмое — в общероссийском рейтинге. Как подчеркнул Денис Рягузов, вклад малого и среднего бизнеса в экономику значителен: совокупный оборот этих предприятий в 2024 году достиг 2,663 триллиона рублей, что составляет 45% от общего оборота всех организаций области.

Одной из самых востребованных мер поддержки стало возмещение затрат на приобретение и лизинг оборудования. Только в прошлом году в рамках соответствующей региональной программы финансовую помощь на общую сумму около 100 миллионов рублей получили 29 компаний.

Фундаментом для этих достижений стала инфраструктура господдержки, созданная в 2020 году на базе центра «Мой бизнес». Как отметил Михаил Космынин, центр за пять лет консолидировал все меры поддержки по принципу «одного окна». Помимо помощи в открытии тысяч компаний и оказания десятков тысяч услуг, результатом работы стало заключение 336 экспортных контрактов. Центр сопровождает предпринимателей на всех этапах — от запуска до масштабирования бизнеса, а его главным итогом являются успешные новосибирские компании, которые создают рабочие места и укрепляют экономику региона.

Работа центра продолжает адаптироваться под актуальные запросы бизнеса. Финансовая поддержка остается ключевым направлением и доступна предпринимателям непосредственно на его площадке.

Если с 2020 по 2025 год центр функционировал в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», то сейчас он реализует задачи нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основной фокус сместился на поддержку растущих компаний, готовых к масштабированию. При этом базовые услуги, такие как консультации, помощь в регистрации бизнеса и обучение, по-прежнему остаются доступными для всех предпринимателей.