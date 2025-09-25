В Первомайском и Советском районах завершается ремонт 7-километрового участка Бердского шоссе

Завершается ремонт 7-километрового участка Бердского шоссе в Первомайском и Советском районах – это самый большой объект дорожного ремонта в Новосибирске в этом сезоне. Качество выполненных работ оценил мэр Максим Кудрявцев.

«Работы по сезонному ремонту дорог находятся в завершающей стадии. В этом году мы ремонтируем объекты в два этапа. Первый – по муниципальным контрактам на деньги из городского бюджета.Из 22 объектов 20 уже принято, на оставшихся двух участках –улицах Мира и Технической – ведутся масштабные работы, их окончание намечено на октябрь. Второй этап реализуется на средства, выделенные из бюджета Новосибирской области. Здесь предусмотрено 26 объектов – преимущественно крупные и важные транспортные магистрали города, дороги с шестиполосным движением. Он тоже приближается к завершению», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В программу ремонта на областные средства вошли крупные городские магистрали с высокой транспортной нагрузкой, такие как Красный проспект, улицы Фрунзе, Большевистская, Богдана Хмельницкого, Толмачёвское шоссе. В их числе – Бердское шоссе на участке от остановки общественного транспорта «Матвеевка» до проспекта Строителей.

«Это один из самых крупных объектов этого года – 7 километров автодороги. На его ремонт выделено 360 млн рублей. Это очень важная транспортная магистраль Новосибирска. Огромное количество транспорта проходит по ней каждые сутки. Ремонт здесь назрел: были ямы, выбоины, колейность. Подрядчик справляется с поставленной задачей, почти все объёмы выполнены. Сейчас наносится дорожная разметка и проходит фаза приёмки объекта в эксплуатацию», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

На участке общей площадью 144 тыс. кв. метров было выполнено фрезерование старого покрытия, уложен один слой асфальтобетона. На перекрёстке Бердского шоссе с ул. Одоевского (1,5 тыс. кв. метров) асфальтобетон уложен в два слоя, так как здесь была выраженная колейность и одного слоя было недостаточно.

«Бердское шоссе – самая загруженная дорога нашего города, интенсивность движения составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки. На таких дорогах в этом году мы начали применять новую смесь СМА-22, в которой используется более крупная фракция щебня. По нашим расчётам, такой состав будет служить дольше, чем смесь СМА-16, которую мы укладываем на дорогах с меньшей интенсивностью движения», – пояснил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Александр Губин.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 2 года с момента подписания акта приёмочной комиссии.