За 10 лет заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снизилась в два раза

«Правительство Новосибирской области уделяет пристальное внимание развитию фтизиатрической службы, на сегодняшний день она на серьёзном контроле у Губернатора. Вы обсуждаете, делитесь опытом, знаниями, которые позволят нам и в дальнейшем на очень высоком уровне бороться с туберкулёзом», – обратился к участникам конференции заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Фтизиатрическая служба Новосибирской области из века в век» собрала ведущих специалистов из Москвы и сибирских регионов и стала важной профессиональной площадкой для обмена опытом и анализа современных подходов к диагностике, лечению и профилактике туберкулёза – одного из самых опасных инфекционных заболеваний. В программе конференции – доклады ведущих специалистов из Москвы, Тюмени, Кемерова и Новосибирска по ключевым темам: лечение пациентов с сопутствующими заболеваниями, хирургическое лечение туберкулёза, лёгочные микобактериозы, лекарственные поражения печени, скрининг, ведение беременных и правовые аспекты принудительной госпитализации.

Особое внимание к борьбе с туберкулёзом со стороны как региональных, так и федеральных органов здравоохранения позволяет Новосибирской области удерживать устойчивые показатели. Главный фтизиатр РФ Ирина Васильева отметила, что за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в нашем регионе снизилась в два раза, а смертность – в три раза.

Как подчеркнула заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, несмотря на снижение показателей, туберкулез остается одной из самых серьезных и опасных инфекций. Для борьбы с ним укрепляется кадровый состав службы, приходят новые кадры в коллектив областной туберкулезной больницы.

«У вас очень хорошая преемственность между поколениями. Вы передаёте друг другу знания и поддерживаете. И поэтому молодёжь, которая сейчас учится у нас в клинической ординатуре, тоже с удовольствием входит в вашу профессию. Не могу вам не пожелать терпения, потому что ваши пациенты – особенные, работа с ними требует от вас моральной устойчивости, чуткости и сострадания», – отметила она.

История фтизиатрической службы Новосибирской области началась в 1925 году с открытия диспансера, небольшого стационарного фтизиатрического отделения на 25 коек и противотуберкулёзного санатория. Осенью 1941 года в Новосибирск из осажденной столицы была эвакуирована одна из ведущих научных организаций страны – Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза. Это событие стало отправной точкой для формирования сибирской научной школы фтизиатрии, во главе которой стоял академик Тимофей Петрович Краснобаев. За прошедшие 100 лет в регионе сформировалась устойчивая система противотуберкулёзной помощи, включающая профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию и паллиативную помощь.