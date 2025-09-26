Нутрициолог объяснила опасность зеленого картофеля

Привычка срезать зеленые участки или ростки с картофеля может быть опасной для здоровья.

Как рассказала aif.ru нутрициолог Светлана Зверева, в таких клубнях содержится соланин — природный токсин, способный вызвать серьезное отравление.

Соланин вырабатывается в картофеле под воздействием света, поэтому зеленый цвет кожицы является верным индикатором его повышенной концентрации. Наибольшее количество яда содержится в самой кожуре, под ней и в ростках. Важно знать, что обычная варка или запекание не разрушают соланин.

Отравление токсином может привести к тошноте, рвоте, диарее, а в тяжелых случаях — к неврологическим нарушениям, галлюцинациям и даже коме. Симптомы обычно проявляются через 8-12 часов после употребления некачественного продукта.

Чтобы избежать опасности, эксперт рекомендует:

- Хранить картофель в темном, прохладном месте.

- Без сожаления выбрасывать сильно позеленевшие или проросшие клубни.

- Если зелень незначительная, срезать кожуру очень толстым слоем (не менее 3-5 мм).

- Не есть приготовленный картофель, если он горчит.