Аллеи в честь защитников Отечества и педагогов появились в экопарке «Обской»

В эко-парке «Обской» города Оби состоялась масштабная высадка деревьев.

В рамках акции были заложены Аллея Защитников Отечества и Аллея Педагогов-наставников, где участники высадили более 350 саженцев липы, рябины, черемухи и других пород. Мероприятие прошло по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и является частью программы по озеленению парка.

Как пояснили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, эта работа — продолжение благоустройства общественных пространств, создаваемых в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Активное участие в ней принимают не только власти, но и местные жители, общественные объединения и бизнес.

Создание эко-парка стало возможным после победы города Оби в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды для малых городов в декабре 2022 года. Ранее эта территория была заброшенной зоной со сложным рельефом и тремя водоемами. В ходе реализации проекта здесь появились амфитеатр, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Финансирование работ составило 194, 9 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Всего в Новосибирской области в рамках федерального проекта планируется благоустроить 113 общественных пространств. На сегодня работы уже завершены на 40 объектах.

Параллельно продолжается реализация пяти крупных проектов-победителей Всероссийского конкурса 2023–2024 годов. Это благоустройство территории по ул. Набережная в Болотном, парковой зоны по ул. Щорса в Карасуке, парка «Целина Парк» в Тогучине, а также центральных площадей в Барабинске и Купино.