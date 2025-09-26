Аналитики назвали платформу, где закупается малый и средний бизнес

Бизнесмены в Новосибирске часто обращаются к платформе Авито Бизнес 360 для решения основных задач (91 %), с которыми ежедневно сталкиваются. Об этом сообщили аналитики «РБК Исследования рынков».

Эксперты выделили 32 наиболее актуальные задачи в сфере закупок товаров и услуг, из которых 30 могут быть решены с помощью инструментов платформы.

Наиболее востребованными направлениями среди предпринимателей стали: закупка товаров для хозяйственной и административной деятельности (39 %), деловые услуги (31 %), закупка товаров для перепродажи (28 %), приобретение оборудования (28 %).

«Малый и средний бизнес играет сегодня ключевую роль в экономике страны — 39 % от общего числа работающего населения заняты в секторе МСП. Каждый день предприниматели сталкиваются с высокой нагрузкой, поэтому время становится их самым ценным ресурсом. Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Архитектура пространства и его специализация на B2B-потребностях уже приносят результаты бизнесу. Теперь пользователь может подать заявку на нужное оборудование за пару минут и сэкономить себе 3 часа ручного поиска», – отметил Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

В топ-10 задач, решаемых через платформу, также вошли закупка сырья для производства, аренда коммерческой недвижимости, подбор персонала и аренда транспорта.

Исследование подтверждает растущую роль цифровых решений в оптимизации бизнес-процессов, что особенно актуально для сектора МСП.