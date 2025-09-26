Более 150 дольщиков долгостроя на Дуси Ковальчук в Новосибирске дождались своего жилья

Долгожданное новоселье наступило для участников долевого строительства в Заельцовском районе.

В Заельцовском районе радостное событие для дольщиков: после многих лет ожидания завершилось строительство и введена в эксплуатацию новая секция жилого дома. Как сообщает издание «Новосибирь», по адресу ул. Дуси Ковальчук, 238, спустя целых десять лет с начала строительства, долгожданный объект площадью примерно 20 тысяч квадратных метров наконец-то сдан.

Владельцами квартир стали 157 семей, которые терпеливо ждали окончания строительства. Необходимо отметить, что ход строительства данного объекта постоянно контролировался министерством строительства региона.

Заместитель министра строительства Новосибирской области, Олег Поскачин, подчеркнул положительную динамику в сфере долевого строительства. Он заявил, что за последние два года число проблемных объектов сократилось более чем в 10 раз, что свидетельствует об улучшении ситуации в этой области.