сегодня
26 сентября, 13:48
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 10:59
общество

Бухгалтера детсада «Золотая рыбка» в Новосибирске осудили за многотысячные хищения

Фото: Сиб.фм
25 сентября в Новосибирске суд вынес приговор главному бухгалтеру детского сада «Золотая рыбка», которую уличили в хищении денег.

Следствие установило, что женщина на протяжении двух с лишним лет – с января 2022-го по сентябрь 2024-го – завышала в документах размер своей зарплаты.

Таким образом она незаконно получила с банковского счета детского сада сначала 63 тысячи рублей, а затем еще 464 тысячи рублей. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

Калининский районный суд Новосибирска признал бухгалтера виновной по пунктам «в,г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и назначил ей наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Новосибирской области, приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Сиб.фм сообщал о жительнице области, которая украла из кассы несколько десятков тысяч рублей, воспользовавшись дружбой с директором торговой точки.

Наталья Шлюшинская
журналист

