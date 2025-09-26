В Новосибирске создаётся инновационный комплекс ночного видения для военных

Новый комплекс позволит отображать сведения о положении военнослужащих и тактической обстановке в режиме реального времени.

АО «Экран ФЭП» разрабатывает передовой комплекс ночного видения для российских военных, объединяющий электронно-оптические преобразователи, болометрические матрицы и дополненную реальность. Как рассказали Сиб.фм в «Экране» 26 сентября, этот комплекс интегрируется с БПЛА для управления и картирования.

Ключевой элемент – бесплёночные ЭОП FLAG собственной разработки, отличающиеся высокой чувствительностью и быстродействием. Аналогичные технологии серийно производит только L3HARRIS (США). Комплекс обеспечит передачу информации командирам в реальном времени и возможность дистанционной стрельбы из укрытия, повышая безопасность и эффективность действий в ночных условиях.

«Сегодня мы стоим на пороге серьёзных изменений в области ночного видения и боевых систем. Опыт зарубежных стран показал, что развитие движется не в сторону одной универсальной технологии, а в направлении комплексных гибридных решений. Наша главная задача — создать систему, которая объединит лучшие технические наработки и позволит эффективно комбинировать данные разных сенсоров и источников информации. В настоящее время мы разрабатываем комплекс, который ориентирован на элитные группы, действующие в тесной координации под управлением командиров. Для бойца чрезвычайно важно минимизировать риск: дистанционная стрельба, когда оружие ведёт огонь, не раскрывая позицию самого бойца, — существенный шаг именно в этом направлении», — подчеркнули в АО «Экран ФЭП».

Комплекс, интегрированный с разведывательными системами, включая БПЛА, и использующий ИИ для обработки данных, призван конкурировать с зарубежными аналогами, будучи более доступным и адаптированным под нужды российских силовых структур.

Цель разработки — защита жизни бойцов и предоставление им максимальных преимуществ на поле боя. Компания планирует внедрение комплекса в подразделения Минобороны.