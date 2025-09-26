Эксперт объяснил, как нейросети экономят деньги

Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и превратился в доступного личного помощника, способного решать множество бытовых задач и экономить семейный бюджет.

О том, как нейросети помогают в повседневной жизни, aif.ru рассказала эксперт Натэла Зубченко.

В отличие от поисковика, который выдает набор ссылок, ИИ анализирует информацию и предоставляет персонализированный план действий. При правильном запросе нейросеть может:

Спланировать отпуск: подобрать варианты под конкретный бюджет, сравнить цены и рассчитать все расходы.

Помочь с покупкой техники: составить топ-5 моделей по заданным параметрам (цена, размер, функции) со сравнительной таблицей и отзывами.

Организовать праздник: разработать сценарий, меню и список покупок под ограниченный бюджет.

Разобраться с финансами: помочь с оформлением налоговых вычетов или составить пошаговый план действий при форс-мажоре, например, затоплении квартиры.

Эксперт подчеркивает: чтобы получить качественный результат, запрос должен быть максимально конкретным. При этом важно перепроверять критически важную информацию (медицинскую, юридическую) у профильных специалистов.