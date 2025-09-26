Эксперт раскрыл риски рефинансирования кредита

Рефинансирование кредита само по себе не портит кредитную историю, однако этот финансовый инструмент требует такой же ответственности, как и обычный заем.

Как пояснила aif.ru кредитный брокер Екатерина Шакурова, просрочки по новому кредиту негативно скажутся на репутации заемщика.

По своей сути, рефинансирование — это оформление нового займа для погашения старого на более выгодных условиях. Банки одобряют его по стандартным правилам: предпочтение отдается клиентам со стабильным доходом, которые исправно вносили платежи по текущему кредиту не менее полугода.

При этом отказы в рефинансировании также могут ухудшить кредитную историю.

«Банки, увидев, как клиент безуспешно обращается в разные компании, могут решить, что он недостаточно благонадежен», — предупреждает эксперт.

Именно поэтому рефинансирование является инструментом для финансово стабильных людей, желающих оптимизировать свою кредитную нагрузку, а не способом решения уже возникших проблем с платежами.