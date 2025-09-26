Экспертиза определила статус скандального кафе «Шарик» в центре Новосибирска

Специалисты констатировали, что объект выполнен по каркасной схеме с малозаглублёнными фундаментами и полностью соответствует рабочим чертежам.

Согласно информации, полученной "Новосибирскими новостями" из материалов экспертизы, специалисты арбитражного суда Новосибирской области пришли к выводу, что павильон-кафе "Шарик", расположенный вблизи театра "Глобус", классифицируется как объект некапитального строительства, обладающий сборно-разборной структурой.

В рамках исследования эксперты анализировали соответствие трехэтажного здания, имеющего техническое подполье, проектной документации, разработанной ООО "Студия КиФ", а также проводили оценку его технического состояния. Специалисты установили, что конструкция объекта выполнена по каркасной схеме с использованием малозаглубленных фундаментов и полностью соответствует проектным чертежам.

В заключении отмечается, что каркас здания и его система витражей представляют собой сборно-разборную конструкцию, перемещение которой не повлечет за собой существенных повреждений. Подключение инженерных коммуникаций, по мнению экспертов, не является определяющим фактором, указывающим на капитальный характер постройки.

Состояние павильона было оценено как работоспособное, без каких-либо признаков аварийности. Несущие и ограждающие конструкции не имеют дефектов и деформаций, а здание в целом соответствует требованиям пожарной безопасности. Согласно данным ЕГРН, на данном участке разрешено размещение и функционирование кафе.

Данное заключение было подготовлено Новосибирским центром кадастровой оценки и инвентаризации в рамках судебного разбирательства, касающегося вопроса о возможном демонтаже павильона.

Напомним, что конфликтная ситуация вокруг данного заведения длится уже на протяжении нескольких лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе незаконно возведенным и приняла решение о его сносе. Основанием для такого решения послужил тот факт, что земельный участок был предназначен для размещения временного объекта, в то время как кафе "Шар", по мнению специалистов мэрии, имеет признаки капитального строения, в частности, наличие подземного этажа.

В августе 2024 года администрация Центрального округа обратилась в арбитражный суд с требованием о сносе трехэтажного здания. ООО "Вита-К", являющемуся арендатором земельного участка, было запрещено осуществлять какие-либо регистрационные действия с данным объектом до завершения судебного процесса.