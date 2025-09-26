82.76% -1.2
сегодня 13:20
общество

Эксперты озвучили первый рабочий день в 2026 году

Первый рабочий день в 2026 году наступит в понедельник, 12 января. Россияне получат 12 дней непрерывного отдыха благодаря длинным новогодним каникулам, которые продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Об этом aif.ru рассказала юрист Ангелина Малышева.

Такая продолжительность выходных стала возможной благодаря постановлению правительства о переносе праздничных дней, которые в 2026 году выпадают на субботу и воскресенье. Так, выходной с 4 января (воскресенье) перенесен на 31 декабря 2025 года (четверг), а с 3 января (суббота) — на 9 января 2026 года (пятница).

Как напомнила Ангелина Малышева, новогодние каникулы можно сделать еще длиннее. Если взять всего два дня отпуска — 29 и 30 декабря, — то отдых начнется уже с субботы, 27 декабря, и продлится 16 дней подряд.

Валерия Ким
Журналист

