Глава Минэкономразвития Новосибирской области Решеников уходит в отставку

Лев Решетников, возглавлявший министерство экономического развития Новосибирской области, уходит в отставку.

Об этом сообщает «Континет Сибирь» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По имеющимся сведениям, он покинет пост 6 октября.

Отмечается, что уход министра ожидался сразу после завершения выборов, которые состоялись 14 сентября.

Согласно информации сайта правительства Новосибирской области, Лев Решеников с мая 2019-го по июль 2020 года исполнял обязанности министра экономического развития региона. А 8 июля 2020-го назначен на должность главы Минэконом развития.