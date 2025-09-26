82.76% -1.2
сегодня 08:13
Глава Минэкономразвития Новосибирской области Решеников уходит в отставку

Лев Решетников, возглавлявший министерство экономического развития Новосибирской области, уходит в отставку.

Об этом сообщает «Континет Сибирь» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По имеющимся сведениям, он покинет пост 6 октября.

Отмечается, что уход министра ожидался сразу после завершения выборов, которые состоялись 14 сентября.

Согласно информации сайта правительства Новосибирской области, Лев Решеников с мая 2019-го по июль 2020 года исполнял обязанности министра экономического развития региона. А 8 июля 2020-го назначен на должность главы Минэконом развития.

