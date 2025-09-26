Горнорудный дивизион «Росатома» и «Новосибирск Экспоцентр» подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке форума «Добыча. Обогащение. Металлургия»

В рамках международного форума «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week) АО «Росатом Недра» (управляющая компания Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и «Новосибирск Экспоцентр» подписали соглашение об аналитической и информационной поддержке при подготовке к выставке-форуму «Добыча. Обогащение. Металлургия».

Документ подписали Первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Алексей Шеметов и член совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр» Денис Калабухов.

Мероприятие пройдет в Новосибирске с 18 по 20 марта 2026 года. Проект создает уникальную коммуникационную площадку для профессионального диалога между добывающими и промышленными предприятиями, научно-исследовательскими центрами и поставщиками технологических решений для горно-металлургической отрасли.

Напомним, международный форум «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week, WAW – 2025), приуроченный к отмечаемому в этом году 80-летию атомной отрасли проходит в Москве на ВДНХ с 25 по 28 сентября 2025 года, участниками стали представили из 118 стран мира.