Изготовитель трансформаторных подстанций ускорит производство на сутки

Новосибирский изготовитель электрооборудования «МЭЛС» подвёл первые итоги в рамках федпроекта «Производительность труда». В компании выявили потери, устранение которых ускорит производство одной трансформаторной подстанции почти на сутки.

«МЭЛС» – Модульные электротехнические системы – изготавливает и поставляет электротехническое оборудование. Компания производит комплектные трансформаторные подстанции наружной установки для электроснабжения различных объектов (на этот тип оборудования в 2024 году пришлось 57% выручки компании). Именно этот процесс производства компания оптимизирует в рамках проекта.

Сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда выявили в потоке причины увеличения времени протекания процесса. Среди них: лишняя обработка поверхности деталей, регулярное обращение сотрудников в конструкторский отдел за разъяснениями, ожидание конструкторской документации, длительный срок сбора комплектующих на складе. Все это увеличивает время протекания процесса почти на 24 часа. Для оптимизации процессов в компании планируют организовать подсборку комплектующих, внедрить систему адресного хранения и штрихкодирование, а также создать единую систему для объединения конструкторской документации.

«Мы разработали внутренние документы, определили узкие места и нашли потери. Постепенно переходим к сменным заданиям и измерению их результатов – планируем ввести нормативы, которые должны быть выполнены в течение смены. В перспективе хотим построить новые производственные помещения, используя знания, полученные в рамках реализации пилотного проекта, что позволит избежать ошибок, лишних перемещений и временных потерь», – рассказала заместитель директора по маркетингу, руководитель проектного офиса ООО «МЭЛС» Юлия Шевченко.

Сотрудники и эксперты РЦК проанализировали схему перемещения материалов и сырья на заводе и разработали целевое состояние, которое ляжет в основу организации нового цеха.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.