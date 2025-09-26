82.76% -1.2
сегодня 10:50
общество

Лекторий крупного банка о технологиях для развития и обучения впервые прошел в Сибири

Фото: СБЕР
В преддверии Дня учителя Сбер провел мероприятие проекта СберУм. Лекторий, посвященный современным цифровым технологиям для развития и обучения, прошел в Омске и стал первым в Сибири.

Встреча продолжает серию мероприятий для обмена знаниями и опытом в сфере изучения и применения искусственного интеллекта в различных направлениях науки и бизнеса.

Лекторий провёл директор центра индустрии образования Сбербанка Артём Соловейчик. Мероприятие собрало родителей, учителей и всех, кто интересуется темой непрерывного развития и использования технологий искусственного интеллекта для решения жизненных и профессиональных задач.

Артём Соловейчик, директор центра индустрии образования Сбербанка:

«Искусственный интеллект сегодня создает широкие возможности — в том числе для раскрытия потенциала каждого человека. С помощью ИИ можно анализировать свой стиль обучения и выявлять сильные стороны для достижения образовательного результата, делать маршрут каждого ученика уникальным и подходящим именно для него. Наша задача — помочь каждому, кто учится, наставникам и родителям научиться эффективно использовать цифровой инструментарий».

Галина Дидан
Журналист

