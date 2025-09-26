Лучших дошкольных работников региона наградили в Правительстве Новосибирской области

«День работника дошкольного образования – праздник родом из детства. Он посвящён людям, с которых начинается вся система образования и воспитания. Именно на уровне дошкольного образования закладываются основы доверительных, партнерских отношений между педагогами и родителями, у ребенка формируются базовые ценности, навыки общения, познавательная активность и готовность к обучению в школе. Дорогие воспитатели, ваша профессия – призвание, ежедневный подвиг терпения, любви, внимания и ответственности. Вы не просто присматриваете за детьми – вы вкладываете в них душу. Вы учите их быть добрыми, честными, любознательными. Вы помогаете им поверить в себя, когда они ещё не умеют говорить. Вы утешаете, когда плачут, хвалите, когда робеют, и ведёте за руку, когда боятся», – обратилась замгубернатора к гостям праздника.

Победителями конкурса на присуждение премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области» в 2025 году стали воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители, логопеды детских садов Новосибирска, Краснозерского, Куйбышевского, Усть-Таркского, Чистоозерного районов Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области программы дошкольного образования реализуют 989 образовательных организаций. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет составляет 100%. Присмотр и уход за детьми осуществляют порядка 14 тысяч педагогических работников, количество воспитанников – более 125 тысяч.