МВД возбудило дело после стрельбы в отеле «Гранд Автограф» в Новосибирске

Между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента.

После инцидента со стрельбой в новосибирском отеле «Гранд Автограф», полиция начала расследование по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД.

«По данному происшествию следственным отделом полиции № 1 «Центральный» управления МВД России по городу Новосибирску открыто уголовное производство», – указано в официальном заявлении.

Происшествие случилось накануне, 25 сентября. Как утверждает ведомство, между несколькими людьми возникла ссора, во время которой один из участников произвел несколько выстрелов в сторону своего противника. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что использовалось травматическое оружие.

Как сообщил источник РБК Новосибирск, группа мужчин, не являющихся постояльцами гостиницы, вошла в ресторан отеля. «Они заняли столик, и между ними разгорелся спор, который перерос в потасовку, и один из них выхватил пневматический пистолет», – рассказал источник. По словам собеседника, посетители отеля не пострадали.