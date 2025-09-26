Новосибирск получит разметочную машину из Белоруссии в декабре

В Новосибирск поступила первая партия новой специализированной техники, приобретенной в этом году для содержания и ремонта городских дорог.

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр города Максим Кудрявцев, среди первых прибывших машин — бульдозер «Четра». В скором времени ожидается поставка прицепных заливщиков швов и установок для работы с литым асфальтом.

Градоначальник напомнил, что на эти цели муниципалитет заключил контракты на сумму 447 миллионов рублей, хотя изначальный бюджет закупки составлял 504 миллиона. Образовавшаяся экономия позволила увеличить объем заказа: вместо запланированных 55 единиц техники город получит 59. В перечне оборудования — подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы и каналопромывочная установка.

По словам Максима Кудрявцева, все поставки должны быть завершены до конца ноября.