82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 20:49
пробки
3/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 20:49
пробки
3/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 20:14
общество

Новосибирск получит разметочную машину из Белоруссии в декабре

Фото: департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирск поступила первая партия новой специализированной техники, приобретенной в этом году для содержания и ремонта городских дорог.

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр города Максим Кудрявцев, среди первых прибывших машин — бульдозер «Четра». В скором времени ожидается поставка прицепных заливщиков швов и установок для работы с литым асфальтом.

Градоначальник напомнил, что на эти цели муниципалитет заключил контракты на сумму 447 миллионов рублей, хотя изначальный бюджет закупки составлял 504 миллиона. Образовавшаяся экономия позволила увеличить объем заказа: вместо запланированных 55 единиц техники город получит 59. В перечне оборудования — подметально-вакуумные машины, самосвалы, тракторы и каналопромывочная установка.

По словам Максима Кудрявцева, все поставки должны быть завершены до конца ноября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.