Новосибирское отделение «Русфонда» отметило 10-летний юбилей работы

На прошлой неделе в новосибирском кинотеатре «Победа» прошла торжественная церемония, приуроченная к 10-летию работы «Русфонда» в Новосибирске.

Организаторы представили гостям фотовыставку и подробно рассказали о деятельности фонда, пишет «МК в Новосибирске».

Руководитель новосибирского бюро Екатерина Кузнецова отметила, что фонд появился в сложные для страны годы, когда родителям больных детей часто не на кого было надеяться, кроме себя. С каждым новым десятилетием количество спасенных фондом детей возрастало в десятки раз.

«Русфонд» является одним из крупнейших благотворительных фондов России. Он был создан в 1996 году в качестве благотворительной программы издательского дома «Коммерсант».

Кузнецова пояснила, что для того чтобы открыть сбор средств, родители обращаются в «Русфонд», где описывают свою ситуацию. Сотрудники фонда помогают разобраться в проблеме, консультируют семьи и выясняют, по какой причине государственная помощь в конкретном случае недоступна. Это может быть связано с тем, что необходимые операции не выполняются в России, требуется лекарство, не зарегистрированное в стране, или же речь идет о лечении и реабилитационных средствах, которые невозможно получить за бюджетный счёт.

Однако и до открытия сбора родителям приходится проделывать колоссальную работу по сбору внушительного пакета необходимых документов. В дальнейшем этот пакет тщательно проверяют медицинские и финансовые эксперты фонда.

После фонд начинает помогать ребенку, объявляя сбор средств. Как только на счёте ребенка накапливается необходимая сумма, деньги перечисляются напрямую поставщику – в клинику или аптеку, и ребенок получает долгожданную помощь.

Среди тех, кому удалось помочь новосибирскому отделению фонда за прошедшее десятилетие, — дети с ДЦП, пороками сердца и очень редкими диагнозами, такими как, например, «хрустальные» дети.