Новосибирскую компанию наказали за срыв контракта с госпиталем ветеранов

Компания «Франшиза» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта с госпиталем для ветеранов. Её включила в реестр комиссия Новосибирского УФАС России.

По информации ведомства, соглашение на поставку аппаратов ЭКГ в Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3 было заключено в конце апреля этого года после проведения торгов.

По условиям контракта, оборудование должно было быть доставлено в госпиталь до 26 мая. Однако поставка до сих пор не состоялась. Предприятие проигнорировало как претензии заказчика, так и официальные запросы УФАС.

В результате антимонопольная служба приняла решение включить ООО «Франшиза» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

