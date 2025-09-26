82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 11:01
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 11:01
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 07:33
общество

Новосибирскую компанию наказали за срыв контракта с госпиталем ветеранов

Ru.freepik.com/author/pressfoto
Подпишитесь на Telegram-канал

Компания «Франшиза» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта с госпиталем для ветеранов. Её включила в реестр комиссия Новосибирского УФАС России.

По информации ведомства, соглашение на поставку аппаратов ЭКГ в Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3 было заключено в конце апреля этого года после проведения торгов.

По условиям контракта, оборудование должно было быть доставлено в госпиталь до 26 мая. Однако поставка до сих пор не состоялась. Предприятие проигнорировало как претензии заказчика, так и официальные запросы УФАС.

В результате антимонопольная служба приняла решение включить ООО «Франшиза» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Ранее Сиб.фм сообщал о включении в такой реестр двух обществ с ограниченной ответственностью.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.