Новосибирцы рассказали, как заботятся о здоровье детей

Половина отметили, что дети всегда быстро выздоравливают, каждый третий уверен, что детский организм легко справится с сезонными болезнями, а у каждого десятого дети и вовсе никогда не болеют, свидетельствуют результаты опроса, который провела Группа Ренессанс Страхование (MOEX:RENI) методом онлайн-анкетирования среди 1,2 тыс. родителей из крупных городов России и в том числе из Новосибирска.

При этом опрос показал, что за последний год у 49% опрошенных родителей дети хотя бы раз переносили ОРЗ или ОРВИ. В частности, почти в четверти семей (23%) дети заболевали лишь единожды, 14% отметили, что их дети болели 2–3 раза, а 12% сообщили о 3 и более случаях заболеваний за прошедший год.

Среди тех (45%), кто все же испытывает беспокойство по поводу устойчивости детского здоровья, по большей части опасаются за здоровье своих детей во время осеннего учебного периода (35%), а также на зимних каникулах (24%). Менее опасными для здоровья периодами, по мнению опрошенных, оказались летние каникулы (15%) и весеннее учебное время (7%).

Однако три четверти новосибирских родителей (77%) регулярно направляют своих детей на медицинские проверки здоровья. Каждый седьмой (15%) проводит такие обследования не реже одного раза в год, треть респондентов направляют ребенка на медосмотр каждые 2–3 года, 13% – не чаще, чем раз в 4–5 лет, а пятая часть (22%) не видят необходимости в регулярных медицинских обследованиях. В то же время пятая часть всех респондентов отводит своих детей на прием к отдельно взятым медицинским специалистам именно перед началом учебного года. Для обследования перед учебой родители в первую очередь направляют ребенка к аллергологу/иммунологу и неврологу (по 32%), а также к ЛОРу (16%).

“При оформлении добровольного медицинского страхования ребенка родители чаще всего выбирают опции: расширенные медицинские осмотры и диагностику, включающие углубленные консультации невролога, ортопеда, гастроэнтеролога, анализы на витамины и микроэлементы, вакцинацию по Национальному календарю прививок, курсы массажа для детей раннего возраста и ЛФК для школьников, нутрициологическую поддержку для составления сбалансированного рациона, обучение раннему плаванию для грудничков. Одну или несколько подобных опций включает примерно 80% договоров ДМС детей. Как мы видим из опроса, родители осознают важность комплексного подхода. Современные программы ДМС позволяют включить не только лечение, но и профилактику”, — комментирует Юлия Галаничева, управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование».

Респондентам также предлагалось выбрать меры, которые на их взгляд сильнее всего влияют на поддержание здоровья детей. Наиболее важным аспектом здорового детского иммунитета, по мнению родителей из Новосибирска, оказался прием витаминов и БАДов – такой вариант выбрали 34% всех участников опроса. В число эффективных мер также вошли: правильное питание (22%), отсутствие стресса (21%) и регулярная спортивная активность (15%).

*Опрос проведен в сентябре 2025 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди более 1200 родителей в возрасте от 26 лет.