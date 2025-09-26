Отца двоих детей будут судить в Новосибирске за похищение наследников

Мужчина смог похитить одного ребенка и пытался похитить второго.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в похищении и покушении на похищение малолетних детей.

По данным следствия, в январе-феврале 2025 года 40-летний мужчина, недовольный решением суда, нанял 6 человек для похищения своих двух детей и вывоза их за границу.

16 февраля 2025 года в Новосибирске он, действуя группой, похитил своего 6-летнего сына и попытался похитить 5-летнюю дочь в присутствии бывшей жены и ее мужа. Трое удерживали супруга женщины, пока отец сажал детей в машину. Одного ребенка увезли, второго забрала мать.

Двое участников группы, задержанные в Свердловской области, заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.