сегодня
26 сентября, 13:49
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня
26 сентября, 13:49
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 12:29
общество

Отца двоих детей будут судить в Новосибирске за похищение наследников

Фото: СК РФ по НСО
Мужчина смог похитить одного ребенка и пытался похитить второго.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в похищении и покушении на похищение малолетних детей.

По данным следствия, в январе-феврале 2025 года 40-летний мужчина, недовольный решением суда, нанял 6 человек для похищения своих двух детей и вывоза их за границу.

16 февраля 2025 года в Новосибирске он, действуя группой, похитил своего 6-летнего сына и попытался похитить 5-летнюю дочь в присутствии бывшей жены и ее мужа. Трое удерживали супруга женщины, пока отец сажал детей в машину. Одного ребенка увезли, второго забрала мать.

Двое участников группы, задержанные в Свердловской области, заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Дарья Лапина
Журналист

