Полмиллиарда рублей направила СГК на цифровизацию теплоснабжения в Новосибирске

Новосибирская теплосетевая компания начала активное внедрение цифрового контроля параллельно с инвестпрограммой по замене теплосетей. Благодаря реализованным проектам срок «жизни» дефекта на теплосетях Новосибирска сократился вдвое. Об этом на открытии нового диспетчерского центра НТСК сообщил представителям органов власти и журналистам федеральных СМИ гендиректор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Цифровизация теплосетевого комплекса Новосибирска позволяет более точно отслеживать состояние сетей и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повышает надежность и качество теплоснабжения. Мероприятия реализуются сразу по нескольким направлениям: установка приборов учета на ЦТП, установка датчиков затопления и повреждений в тепловых камерах и на трубопроводах, применение «умных» труб, автоматизация процессов.

О возможностях системы онлайн-контроля журналистам рассказал гендиректор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев. На открытии нового диспетчерского центра НТСК также присутствовали заместитель губернатора региона Олег Клемешов и начальник департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска Дмитрий Зайков.

Координирует работу систем онлайн-мониторинга состояния коммуникаций новый диспетчерский центр НТСК. Именно сюда в дистанционном режиме поступает информация с работающего оборудования и датчиков. Все параметры отображаются на технологическом портале, который полностью разработан персоналом НТСК на базе отечественного программного обеспечения.

«Мы вкладываем средства не только в реконструкцию тепловых сетей, параллельно выстраиваем систему онлайн-контроля за работой оборудования. Это помогает нам содержать имущество, которое находится в эксплуатации, должным образом, ускорять время реагирования на нештатные ситуации. С 2021 года вложения в цифровизацию теплосетевого комплекса Новосибирска составили более 515 миллионов рублей. Приоритеты для нас на ближайшее 5 лет известны — не снижать объемы перекладки и параллельно участвовать в цифровизации», — отметил генеральный директор СГК-Новосибирск Дмитрий Перязев.

Система онлайн-контроля позволяет дистанционно получать информацию по параметрам давления, температуры, расхода теплоносителя. На основе данных специалисты могут с высокой точностью определить, где и что произошло на тепловых сетях, оперативно направить ремонтный персонал на место.

Система онлайн-мониторинга позволяет теплоэнергетикам оперативно регулировать гидравлические режимы.

Сегодня 309 из 482 тепловых пунктов Новосибирска полностью оборудованы приборами учета. Все параметра передаются в онлайн-режиме в диспетчерский центр. Цветовые гаммы отображают отклонения и сигнализируют о проблемах. Это позволяет оперативно принимать решения о нормализации гидравлических режимов.

Цвет сигнализирует в режиме реального времени об отклонении от нормы.

Благодаря проекту «Сухая камера», датчики, установленные в 169 тепловых камерах, мгновенно сообщают диспетчерам о появлении воды или изменении температуры. Это позволяет точно направлять ремонтные бригады и экономить ресурсы.

В Новосибирске также реализуется пилотный проект по акустическому мониторингу. На участках трубопроводов установлено 20 датчиков в 10-ти тепловых камерах для непрерывного мониторинга состояния теплосетей. Приборы по звуку воды в трубах выявляют утечки на ранней стадии. За восемь месяцев 2025 года обнаружено 15 утечек суммарным объемом до 360 тонн в час.

На магистральные сети устанавливают ультразвуковые приборы учета. В 2024 году датчики установили в пяти теплокамерах на узловых точках магистральных трубопроводов — в каждом тепловом районе. В этом году восемь приборов установили на левом берегу, чтобы разделить левобережье еще на четыре зоны. Это позволяет быстрее выявлять дефекты и оптимизировать режимы теплоснабжения.

Установка ультразвуковых датчиков на выводах Новосибирской ТЭЦ-3

При замене труб на ключевых участках используются современные «умные» трубы со встроенными системами дистанционного контроля. Технология позволяет в режиме онлайн выявлять дефект трубопровода и определять место его возникновения. В результате техническое состояние теплосети постоянно находится под контролем.

В 2025 году «умные» трубы заменят 51-летнюю теплосеть на улице Бийской.

Помимо этого, выполнена модернизация системы автоматического регулирования горячего водоснабжения на 18 ЦТП Северо-Чемского и Затулинского жилмассивов. Это позволяет не только контролировать параметры онлайн, но и регулировать их дистанционно через технологический портал.

«Благодаря реализации мероприятий по цифровизации теплоснабжающей инфраструктуры Новосибирска мы добились снижения времени существования дефектов в два раза. За 8 месяцев 2025 года потери теплоносителя по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились на 13% — на 1778 тыс. куб. метров», — рассказал главный инженер НТСК Сергей Срыбных.

Как отметил заместитель губернатора области Олег Клемешов, меры позволят существенно сократить время на определение места дефекта и его устранение. В отопительный период в суровых сибирских условиях на счету — каждая минута, подчеркнул он.