Предприниматели Новосибирской области получили бесплатный доступ к сервисам Контура благодаря Центру «Мой бизнес»

С апреля по сентябрь 2025 года к сервису Контур.Фокус подключились 206 предпринимателей Новосибирской области. Они получили доступ бесплатно через Центр «Мой бизнес». Сервис помогает анализировать компании, что позволяет предпринимателям принимать более обоснованные решения и снижать риски при работе с партнерами.

Помимо доступа к сервису, предприниматели могут воспользоваться другими важными услугами, такими как удостоверение личности и получение сертификатов электронной подписи.

Ярослав Короленко Директор Сибирского макрорегионального центра СКБ Контур Сервис Контур.Фокус помогает проверять партнеров и принимать взвешенные решения, а новые возможности по удостоверению личности и сертификатам электронной подписи экономят время и упрощают процессы. Мы рады, что можем поддерживать региональных предпринимателей и помогать им расти и развиваться в условиях цифровой экономики.

Михаил Космынин Руководитель центра «Мой бизнес» Мы видим, как бизнес наших клиентов растет, а их запросы становятся сложнее и масштабнее — и это лучший показатель развития. Наша ключевая задача — оставаться актуальными, адаптировать и донастраивать меры поддержки для уверенного роста регионального бизнеса. Мы благодарим наших постоянных клиентов и партнеров, которые работают с нами все эти годы.