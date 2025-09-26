82.76% -1.2
сегодня 10:00
общество

Предприниматели Новосибирской области получили бесплатный доступ к сервисам Контура благодаря Центру «Мой бизнес»

С апреля по сентябрь 2025 года к сервису Контур.Фокус подключились 206 предпринимателей Новосибирской области. Они получили доступ бесплатно через Центр «Мой бизнес». Сервис помогает анализировать компании, что позволяет предпринимателям принимать более обоснованные решения и снижать риски при работе с партнерами.

Помимо доступа к сервису, предприниматели могут воспользоваться другими важными услугами, такими как удостоверение личности и получение сертификатов электронной подписи.

Ярослав Короленко

Директор Сибирского макрорегионального центра СКБ Контур

Сервис Контур.Фокус помогает проверять партнеров и принимать взвешенные решения, а новые возможности по удостоверению личности и сертификатам электронной подписи экономят время и упрощают процессы. Мы рады, что можем поддерживать региональных предпринимателей и помогать им расти и развиваться в условиях цифровой экономики.

Михаил Космынин

Руководитель центра «Мой бизнес»

Мы видим, как бизнес наших клиентов растет, а их запросы становятся сложнее и масштабнее — и это лучший показатель развития. Наша ключевая задача — оставаться актуальными, адаптировать и донастраивать меры поддержки для уверенного роста регионального бизнеса. Мы благодарим наших постоянных клиентов и партнеров, которые работают с нами все эти годы.

Ольга Ершова

Руководитель Центра поддержки предпринимательства

Центр помогает предпринимателям открыть новые компании, повысить эффективность действующего бизнеса, обучиться предпринимательским компетенциям, участвовать в российских выставках.

Предприниматели могут подать заявку на услуги, предоставляемые Контуром обратившись в Центр или через онлайн-ресурсы.

Галина Дидан
Журналист

