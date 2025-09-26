Скончался известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян: его жизнь и биография

На 60-м году жизни скончался известный режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян.

Печальную новость подтвердила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Сегодня Сиб.фм вспомнит самые важные факты его биографии в данном материале.

Трагедия произошла в ночь на среду. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — обратилась Симоньян к подписчикам своего Telegram-канала. Проблемы с сердцем у Кеосаяна были давно: еще 8 января супруга сообщила, что он пережил клиническую смерть, впал в кому и находился в тяжелом состоянии. Ранее режиссер перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в творческой семье: его отцом был режиссер Эдмонд Кеосаян, автор «Неуловимых мстителей», а матерью — актриса Лаура Геворкян. После школы он работал на «Мосфильме», а затем поступил во ВГИК, где учился вместе с Федором Бондарчуком. Вместе с братом Давидом Кеосаян основал студию Gold Vision, которая прославилась съемками музыкальных клипов для таких звезд, как Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский и Наталья Ветлицкая.

Его режиссерская карьера в кино началась с фильма «Катька и Шиз» в 1992 году. Наибольшую известность ему принесли картины «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», а также сериалы «Мужская работа» и «Ялта-45». Последней работой Кеосаяна стал фильм «Бессмертные» 2021 года.

Параллельно с кинематографом он успешно работал на телевидении, став лицом таких программ, как «Международная пилорама» на НТВ и «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. Также Кеосаян пробовал себя в качестве театрального режиссера, поставив спектакль «Новый» на Таганке и мюзикл «12 стульев».

В личной жизни режиссер был дважды женат. Первый брак с актрисой Аленой Хмельницкой продлился с 1993 по 2014 год, в нем родились две дочери. Затем его супругой стала Маргарита Симоньян, с которой они воспитывали троих детей и официально оформили отношения в 2022 году.