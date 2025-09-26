Скончался российский телеведущий Тигран Кеосаян

На 60-м году жизни скончался известный режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян.

Печальную новость о смерти супруга сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Трагедия произошла в ночь на среду. Как написала Симоньян в своем Telegram-канале, ее муж ушел из жизни. «Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — обратилась она к поклонникам. Маргарита Симоньян также попросила не беспокоить ее и семью в это тяжелое время.

Проблемы со здоровьем у Кеосаяна были давно. Еще в январе 2025 года Симоньян сообщала, что у ее мужа серьезные проблемы с сердцем. Тогда он пережил клиническую смерть и впал в кому, и с тех пор его состояние оставалось тяжелым.

Тигран Кеосаян получил широкую известность как режиссер криминальной мелодрамы «Бедная Саша» и создатель сериала «Мужская работа». Кроме того, он был лицом сатирической программы «Международная пилорама» на телеканале «НТВ».