82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 20:49
пробки
3/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 20:49
пробки
3/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 18:32
общество

Скончался российский телеведущий Тигран Кеосаян

Фото: телеграм-канал ЧП24/7
Подпишитесь на Telegram-канал

На 60-м году жизни скончался известный режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян.

Печальную новость о смерти супруга сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Трагедия произошла в ночь на среду. Как написала Симоньян в своем Telegram-канале, ее муж ушел из жизни. «Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — обратилась она к поклонникам. Маргарита Симоньян также попросила не беспокоить ее и семью в это тяжелое время.

Проблемы со здоровьем у Кеосаяна были давно. Еще в январе 2025 года Симоньян сообщала, что у ее мужа серьезные проблемы с сердцем. Тогда он пережил клиническую смерть и впал в кому, и с тех пор его состояние оставалось тяжелым.

Тигран Кеосаян получил широкую известность как режиссер криминальной мелодрамы «Бедная Саша» и создатель сериала «Мужская работа». Кроме того, он был лицом сатирической программы «Международная пилорама» на телеканале «НТВ».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.