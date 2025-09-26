82.76% -1.2
сегодня 09:16
проиcшествия

Трёх каякеров едва не затянуло под баржу на Оби в Новосибирске

Фото: тг-канал "Спасатели МАСС"
25 сентября на Оби в районе речного вокзала трёх человек едва не затянуло под баржу. Как сообщили в пресс-службе МАСС, они выпали из лодки и держались за трос баржи.

К месту происшествия незамедлительно выехал экипаж «Тайфун». Оказалось, что группа каталась на каяках. Сильное течение начало затягивать их под баржу, что вызвало панику. К счастью, к моменту приезда специалистов все трое смогли самостоятельно добраться до берега, однако успели получить переохлаждение и были сильно напуганы.

Спасатели оперативно оказали пострадавшим первую помощь и помогли им согреться. После этого группу передали бригаде скорой помощи.

Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности на воде. Передвижение на плавсредствах в тёмное время суток сопряжено с повышенными рисками, такими как низкая видимость, затрудняющая обнаружение препятствий, внезапные изменения погоды, сложности с навигацией и замедление реакции людей из-за усталости и недостатка света.

Наталья Шлюшинская
журналист

