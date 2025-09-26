Три новосибирских министра получили предостережение прокуратуры

Реализация в регионе отдельных мероприятий национальных проектов на грани срыва.

Под руководством заместителя прокурора Новосибирской области, Виталия Дымолазова, состоялось собрание межведомственной рабочей группы, посвященное борьбе с нарушениями законности в процессе реализации национальных проектов.

Мероприятие посетили первый заместитель председателя Правительства области, Владимир Знатков, а также представители органов правопорядка, контролирующих инстанций и областных министерств.

В ходе совещания участники обсудили трудности, возникающие при осуществлении некоторых пунктов национальных проектов в регионе, а также факторы, обуславливающие низкий уровень освоения бюджетных средств и заключения контрактов.

Были определены вероятные риски срыва реализации ряда мероприятий в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Эффективная и конкурентная экономика».

В адрес министров жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, цифрового развития и связи Новосибирской области, а также временно исполняющего обязанности Министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области были вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий.

Членам рабочей группы и прокурорам на местах были даны указания к исполнению, ход выполнения которых находится на контроле прокуратуры области.