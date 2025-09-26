Турпоток в Новосибирскую область вырос на 65% с начала года

По данным Минэкономразвития, Новосибирская область стала одним из лидеров Сибирского федерального округа по приросту туристического потока.

С начала года регион посетили свыше 1,5 млн туристов, что на 65% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Следует отметить тот факт, что это значительно увеличивают доходы бюджета региона.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Обское море, а также впечатляющие Бердские скалы, а кроме того, знаменитый Абрашинский карьер с изумрудной водой, и наконец, живописный Беловский водопад и Караканский бор, а также многочисленные экологические тропы.

Важным фактором развития туристической инфраструктуры региона стал введенный туристический налог, минимальная сумма которого составляет 100 рублей. С начала года поступления в бюджет от этого налога составили 92 миллиона рублей. Эти средства направят на развитие туристической инфраструктуры и повышение туристического потенциала Новосибирской области.