сегодня
27 сентября, 00:47
пробки
1/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
сегодня
27 сентября, 00:47
пробки
1/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
вчера 22:20
общество

Турпоток в Новосибирскую область вырос на 65% с начала года

Фото: Сиб.фм
По данным Минэкономразвития, Новосибирская область стала одним из лидеров Сибирского федерального округа по приросту туристического потока.

С начала года регион посетили свыше 1,5 млн туристов, что на 65% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Следует отметить тот факт, что это значительно увеличивают доходы бюджета региона.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Обское море, а также впечатляющие Бердские скалы, а кроме того, знаменитый Абрашинский карьер с изумрудной водой, и наконец, живописный Беловский водопад и Караканский бор, а также многочисленные экологические тропы.

Важным фактором развития туристической инфраструктуры региона стал введенный туристический налог, минимальная сумма которого составляет 100 рублей. С начала года поступления в бюджет от этого налога составили 92 миллиона рублей. Эти средства направят на развитие туристической инфраструктуры и повышение туристического потенциала Новосибирской области.

0
Денис Дычаковский
Журналист

