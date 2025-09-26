Улучшение плодородия: известкование кислых почв впервые проведут в Новосибирской области по госпрограмме

Подробнее об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Андрей Шинделов в ходе пресс-тура на предприятия Тогучинского района.

«В период с 2019 по 2023 годы аграрии Новосибирской области реализовали 71 проект культуртехнических мероприятий и два проекта гидромелиоративных работ, обеспечивших ввод в оборот более 68,5 тысяч га. Государственная поддержка в виде субсидии составила порядка 262,5 млн рублей. В перспективном плане агропредприятия заявили к реализации в 2024-2025 годах восемь проектов для вовлечения в оборот более 10,5 тысяч га с помощью проведения культуртехнических мероприятий. В 2024 году сельхозтоваропроизводителям в рамках данной господдержки было доведено 27,1 млн рублей. В 2025 году предусмотрено довести до сельхозтоваропроизводителей по данному направлению 149,5 млн рублей», – сообщил Андрей Шинделов.

Как подчеркнул министр, в последние десятилетия известкование почв не входило в число приоритетов развития АПК на региональном уровне. С целью изменения сложившейся ситуации в рамках госпрограммы предполагается компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв. На сегодняшний день первое предприятие в Новосибирской области – ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» проводит мероприятия по известкованию почв в Тогучинском районе. Помимо этого, Андрей Шинделов отметил, что сельхозпредприятие ЗАО «Политотдельское» провело работы по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованиям земель сельскохозяйственного назначения, на эти работы также предусмотрена субсидия за счет средств областного бюджета.

Мероприятия по улучшению плодородия земель и вовлечению в оборот залежных земель на территории Новосибирской области реализуются в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» и в соответствии с госпрограммой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

В качестве основных приоритетов и целей для отечественного АПК в данной сфере – восстановление и повышение плодородия земель, предотвращение их сокращения и рациональное использование, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания, расширение посевов сельхозкультур за счет неиспользуемых пахотных земель, наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса, обеспечение населения качественной и безопасной пищевой продукцией, развитие землеустройства, в том числе создание информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения, а также развитие мелиоративного комплекса.