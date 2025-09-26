В два раза больше областных профильных смен проведено в летнюю оздоровительную кампанию в НСО в 2025 году

Заместитель министра отметила, что организации летней оздоровительной кампании детей Правительство региона уделяет особое внимание, в первую очередь это касается вопросов безопасности, а также обеспечения юным жителям области насыщенного и интересного отдыха и оздоровления. «В летний период в оздоровительных учреждениях региона проведено в два раза больше областных профильных смен: более 6 тысяч детей стали участниками 77 таких заездов. Причем больше стало и реализованных направлений: туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное, патриотическое, духовно-нравственное, социально-педагогическое, экологическое, естественнонаучное», – подчеркнула Евгения Марущак.



Всего в Новосибирской области за летний период отдохнуло порядка 123 тысяч ребят в 1015 организациях отдыха, в том числе 67 загородных лагерях. Участие в заездах принимали и дети из семей участников специальной военной операции (СВО), сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, мальчишки и девчонки из Донецкой и Луганской Народных Республик, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также подростки, состоящие на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Среди наиболее интересных и ярких – профильные смены морской направленности «Юнга» и «Юный ВОСВОДовец», прошедшие в ДОЛ «Калейдоскоп», а также профильная смена «Главная дорога», организованная для членов отрядов юных инспекторов дорожного движения на базе образовательного парка им. О. Кошевого.

Евгения Марущак напомнила, что на территории Новосибирской области организован отдых детей в круглогодичном режиме. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе из семей участников СВО, воспользовались бесплатными путевками, приобретаемыми региональным министерством труда и социального развития в организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия.