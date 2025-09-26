82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 18:38
пробки
6/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 18:38
пробки
6/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 15:55
общество

В Новосибирске на маркетплейсах выявили запрещённые и провокационные товары

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В том числе аксессуары с провокационными надписями или наборы для самостоятельного медицинского вмешательства.

В Новосибирске обостряется проблема незаконной торговли в интернет-магазинах. Как сообщает Infopro54, бизнесмены выявляют в продаже товары, запрещенные к онлайн-реализации, такие как электрошокеры, масло из конопли и газовые баллоны.

Наряду с запрещенной продукцией, на виртуальных прилавках возникают сомнительные товары, вызывающие возмущение у населения. К ним относятся аксессуары с вызывающими надписями или комплекты для самостоятельного лечения, потенциально опасные для здоровья.

Специалисты утверждают, что инструменты для фильтрации противозаконного контента имеются, однако онлайн-платформы недостаточно активно противодействуют нарушениям. Причина кроется в прибыльности нелегальных продаж и дополнительных затратах на борьбу с контрафактом.

Сфера онлайн-коммерции демонстрирует значительный подъем. В 2024 году объем рынка достиг 10 трлн рублей, а его доля в розничном обороте превысила 20%. В первой половине 2025 года зафиксирован рост на 36%, прогнозируется достижение 12 трлн рублей к исходу года.

Андрей Пасынков, глава Ассоциации поддержки и развития онлайн-торговли, акцентирует внимание на необходимости усиления контроля за контентом, размещаемым на торговых платформах.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.