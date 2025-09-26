В Новосибирске на маркетплейсах выявили запрещённые и провокационные товары

В том числе аксессуары с провокационными надписями или наборы для самостоятельного медицинского вмешательства.

В Новосибирске обостряется проблема незаконной торговли в интернет-магазинах. Как сообщает Infopro54, бизнесмены выявляют в продаже товары, запрещенные к онлайн-реализации, такие как электрошокеры, масло из конопли и газовые баллоны.

Наряду с запрещенной продукцией, на виртуальных прилавках возникают сомнительные товары, вызывающие возмущение у населения. К ним относятся аксессуары с вызывающими надписями или комплекты для самостоятельного лечения, потенциально опасные для здоровья.

Специалисты утверждают, что инструменты для фильтрации противозаконного контента имеются, однако онлайн-платформы недостаточно активно противодействуют нарушениям. Причина кроется в прибыльности нелегальных продаж и дополнительных затратах на борьбу с контрафактом.

Сфера онлайн-коммерции демонстрирует значительный подъем. В 2024 году объем рынка достиг 10 трлн рублей, а его доля в розничном обороте превысила 20%. В первой половине 2025 года зафиксирован рост на 36%, прогнозируется достижение 12 трлн рублей к исходу года.

Андрей Пасынков, глава Ассоциации поддержки и развития онлайн-торговли, акцентирует внимание на необходимости усиления контроля за контентом, размещаемым на торговых платформах.