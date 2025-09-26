82.76% -1.2
сегодня 20:15
спорт

В Новосибирске открылся крытый манеж в конной школе

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
На улице 1-я Чулымская в Спортивной школе по конному спорту состоялось открытие нового крытого манежа.

Это важное событие позволяет юным наездникам тренироваться в комфортных условиях на протяжении всего года, независимо от сезона и погоды. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В учреждении занимаются 152 спортсмена, среди которых есть и дети с ограниченными возможностями здоровья. Новый комплекс полностью оборудован для эффективных занятий: здесь провели отопление и современное освещение, постелили специализированное покрытие и смонтировали ограждения для работы с лошадьми. Благодаря такой инфраструктуре стало возможным качественнее готовиться к соревнованиям по олимпийским дисциплинам и активнее развивать направление адаптивной верховой езды.

Планы по модернизации школы на этом не заканчиваются. Уже в следующем году руководство намерено благоустроить прилегающую территорию и обустроить специальную площадку для выгула животных.

Денис Дычаковский
Журналист

