В Новосибирске пройдет крупнейшая выставка для любителей активного отдыха

Уже совсем скоро «Новосибирск Экспоцентр» откроет свои двери для всех ценителей настоящего сибирского уикенда. С 23 по 26 апреля пройдет крупнейшая отраслевая выставка в Западной Сибири «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири».
На выставке соберутся ведущие федеральные и региональные производители, а также торговые компании, которые представят широкий ассортимент товаров и услуг, связанных с охотой, рыбалкой и туризмом. Это отличная возможность для посетителей ознакомиться с новинками, получить консультации от экспертов и сделать выгодные покупки.
Выставка будет разделена на три ключевые зоны, каждая из которых будет посвящена определенному аспекту активного отдыха:
Охота. В секции будут представлены:
· Экипировка для охоты: от одежды до специализированных аксессуаров, которые помогут обеспечить комфорт и безопасность.
· Транспортные средства: различные виды транспорта, включая внедорожники, которые идеально подходят для охоты в сложных условиях.
· Охотничье, спортивное и коллекционное холодное оружие: возможность увидеть и приобрести разнообразные модели.
· Охотничьи боеприпасы: широкий выбор патронов и других необходимых материалов.
В зоне рыбалки можно будет найти:
· Рыболовные снасти и снаряжение: от удочек до специализированных приманок.
· Экипировка для рыбалки: одежда и аксессуары, которые сделают рыбалку более комфортной.
· Транспортные средства: моторные катера, лодки и внедорожники, которые помогут добраться до самых удаленных мест.
В туристической зоне будут представлены:
· Средства индивидуальной защиты: от аптечек до защитной одежды.
· Снаряжение для туризма и активного отдыха: палатки, спальники, рюкзаки и другое оборудование.
· Транспортные средства: квадроциклы, гидроциклы и снегоходы, которые помогут в путешествиях по сложным маршрутам.
Выставка предоставляет уникальные возможности не только для профессионалов, но и для любителей активного отдыха. Посетители смогут ознакомиться с новыми продуктами и услугами, получить консультации от специалистов и поучаствовать в мастер-классах и семинарах.
Не упустите шанс стать частью этого значимого события и забронировать стенд для представления своих товаров и услуг! Выставка пройдет в «Новосибирск Экспоцентре».
Вход бесплатный. Подробности на сайте huntfishtur-sib.ru.
18+
Реклама. ООО «СибфмГрупп Томск». ИНН: 5406577006. Erid:2W5zFGjErPS