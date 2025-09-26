82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+26.9°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+26.9°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 14:23
общество

В Новосибирске рыжего кота избили и выбросили в подвал из-за еды

Фото: Предоставлено героем публикации "АиФ-Новосибирск"
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске рыжего кота Сеню избили и выкинули из дома за кражу курицы. Внимание на эту историю первым обратило издание "Прецедент".

АиФ-Новосибирск 26 сентября связался с волонтером приюта «Мой преданный и верный друг» Шакиром Гаджиевым, который подобрал истощенного кота в конце мая. По его словам, над Сеней издевались, а после инцидента с едой выгнали на улицу.

В прошлой семье кота также погибло или было выброшено еще два питомца. В приюте Сеню обижали другие коты, поэтому его держали в клетке.

Недавно Сеня обрел новый дом – его забрала жительница Новосибирска Мария. Сейчас кот адаптируется к новой обстановке, но пока боится людей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.