В Новосибирске рыжего кота избили и выбросили в подвал из-за еды

В Новосибирске рыжего кота Сеню избили и выкинули из дома за кражу курицы. Внимание на эту историю первым обратило издание "Прецедент".

АиФ-Новосибирск 26 сентября связался с волонтером приюта «Мой преданный и верный друг» Шакиром Гаджиевым, который подобрал истощенного кота в конце мая. По его словам, над Сеней издевались, а после инцидента с едой выгнали на улицу.

В прошлой семье кота также погибло или было выброшено еще два питомца. В приюте Сеню обижали другие коты, поэтому его держали в клетке.

Недавно Сеня обрел новый дом – его забрала жительница Новосибирска Мария. Сейчас кот адаптируется к новой обстановке, но пока боится людей.