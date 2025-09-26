82.76% -1.2
вчера 22:50
проиcшествия

В Новосибирске сотрудники ГАИ задержали злостного нарушителя ПДД

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции пресекли противоправную деятельность 23-летнего жителя Кемеровской области, демонстративно нарушавшего Правила дорожного движения.

Полиция обнаружила в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлено, как водитель отечественного автомобиля грубо нарушает ПДД, сопровождая свои действия комментариями.

После анализа видеозаписей, полицейские установили государственный номер транспортного средства и передали ориентировку наружным нарядам. Вскоре автомобиль был задержан. Водитель предъявил водительское удостоверение, выданное в Таиланде.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством и имеет более 50 неоплаченных административных штрафов. Кроме того, государственная регистрация автомобиля прекращена в связи со смертью собственника.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных рядом статей КоАП РФ. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку, а государственные регистрационные номера изъяты.

Денис Дычаковский
Журналист

