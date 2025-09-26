82.76% -1.2
сегодня 16:57
общество

В Новосибирске турагент продала несуществующих путевок на 5 млн рублей

Фото: pixabay.com
Аферистка на протяжении десяти месяцев вводила клиентов в заблуждение, чтобы «заработать» около 5 млн рублей.

Искитимский районный суд в Новосибирской области начал слушание уголовного дела против 32-летней жительницы региона. Ей предъявлены обвинения по трем частям по статье «мошенничество».

Согласно версии следствия, обвиняемая с января по октябрь 2024 года обманом заставила граждан перевести ей средства под предлогом продажи туристических путевок по привлекательным ценам, общей суммой более 5 миллионов рублей.

Женщина предлагала потерпевшим, обратившимся за покупкой путевок для поездок в различные гостиницы как в России, так и за ее пределами, заманчивые цены. Она объясняла это наличием программы лояльности и персональных либо корпоративных скидок.

В итоге 32 человека стали жертвами ее мошеннической схемы, среди которых жители Новосибирской, Кемеровской и Томской областей.

Государственное обвинение в данном уголовном деле представляет Искитимская межрайонная прокуратура.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
