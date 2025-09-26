82.76% -1.2
сегодня 17:44
общество

В Новосибирске в доме на 2-й Портовой вводится режим повышенной готовности

Юрий Бабичев/МК в Новосибирске
В Новосибирске в многоквартирном доме №28 на улице 2-й Портовой планируется ввести режим повышенной готовности.

Соответствующий проект постановления опубликовала мэрия города.

Согласно документу, в течение десяти дней городские коммунальные службы проведут полное обследование здания. Основное внимание будет уделено аварийным участкам несущих конструкций. Состояние проблемных зон возьмут под постоянный контроль специалистов.

Для обеспечения безопасности жильцов им будет предоставлено временное жильё. Расселение произведут в квартиры из муниципального маневренного фонда. Проживать там граждане смогут до момента полного расселения аварийного дома.

