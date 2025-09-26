В Новосибирске задержали серийного диверсанта за поджоги на железной дороге

В октябре 2024 года сибиряк поджог двух релейных шкафов на перегоне «станция Иня-Восточная – станция Мочище».

Совместными усилиями УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Москве и Московской области была остановлена преступная деятельность московского жителя, причастного к организации диверсионных актов в Новосибирске. Об этом сообщили в УФСБ сегодня Сиб.фм.

В ходе расследования дела гражданина, родившегося в 1993 году, который в октябре 2024 года совершил поджог двух релейных шкафов на участке железной дороги между станциями «Иня-Восточная» и «Мочище» Западно-Сибирской железной дороги, был обнаружен еще один факт его незаконных действий.

По информации следствия, в тот период времени проживавший в Новосибирске мужчина получил через анонимный Telegram-канал предложение совершить диверсию против объекта связи. В ноябре 2024 года он осуществил поджог шкафа телекоммуникационного оборудования базовой станции мобильной связи (вышки сотовой связи) в одном из населенных пунктов Новосибирской области, отправив видеозапись горящего объекта неустановленному лицу в качестве подтверждения.

Следственным отделом УФСБ в отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено второе уголовное дело по статье 281 части 1 УК РФ (диверсионный акт). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Обвиняемый признал свою вину и оказывает содействие следствию.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия с целью выявления и фиксации других преступных эпизодов, связанных с этим лицом.