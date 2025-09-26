В Новосибирской области проходят масштабные учения по восстановлению связи при ЧС

С 22 по 26 сентября, в Новосибирской области проходят масштабные учения по восстановлению связи после чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Учения проводятся ведомством совместно с Минцифры РФ, правительством Новосибирской области и операторами связи. Цель учений – проверить готовность сетей связи к чрезвычайным ситуациям, включая природные стихийные бедствия и техногенные аварии.

По сценарию учений из-за сильного паводка в области отключилось электричество на базовых станциях сотовой связи. Помимо восстановления связи участникам учений нужно пункт временного размещения для пострадавших в Коченёво. Аварийные бригады тренируются менять поврежденные кабели и восстанавливать подачу электричества на базовые станции.