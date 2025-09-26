82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 13:50
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 13:50
пробки
5/10
погода
+28.1°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 09:51
общество

В Новосибирской области проходят масштабные учения по восстановлению связи при ЧС

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

С 22 по 26 сентября, в Новосибирской области проходят масштабные учения по восстановлению связи после чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Учения проводятся ведомством совместно с Минцифры РФ, правительством Новосибирской области и операторами связи. Цель учений – проверить готовность сетей связи к чрезвычайным ситуациям, включая природные стихийные бедствия и техногенные аварии.

По сценарию учений из-за сильного паводка в области отключилось электричество на базовых станциях сотовой связи. Помимо восстановления связи участникам учений нужно пункт временного размещения для пострадавших в Коченёво. Аварийные бригады тренируются менять поврежденные кабели и восстанавливать подачу электричества на базовые станции.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.