В Новосибирской области в первый раз проводят известкование кислых почв

В Новосибирской области впервые началось известкование кислых почв в рамках государственной программы, направленной на эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации.

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, а также министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Шинделов отметил, что с 2019 по 2023 годы новосибирские аграрии реализовали 71 проект культуртехнических мероприятий и два проекта гидромелиоративных работ, что позволило ввести в оборот более 68,5 тысяч гектаров. Государственная поддержка в виде субсидий составила около 262,5 миллиона рублей. На 2024-2025 годы запланировано реализация еще восьми проектов, которые позволят вовлечь в оборот более 10,5 тысяч гектаров. В 2024 году сельхозпроизводители уже получили 27,1 миллиона рублей господдержки, а на 2025 год предусмотрено выделение еще 149,5 миллиона рублей.

Министр подчеркнул, что в последние десятилетия известкованию почв не уделялось должного внимания в регионе. В рамках новой программы сельхозпроизводителям будут компенсироваться затраты на известкование кислых почв. Первое предприятие, приступившее к реализации этих мероприятий, находится в Тогучинском районе.

Данные мероприятия реализуются в рамках региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», а также в соответствии с федеральной госпрограммой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.