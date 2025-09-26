82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 00:47
пробки
1/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
82.76% -1.2
сегодня
27 сентября, 00:47
пробки
1/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 83.61 | eur 97.68
вчера 21:27
экономика

В Новосибирской области в первый раз проводят известкование кислых почв

Фото: Минсельхоз НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области впервые началось известкование кислых почв в рамках государственной программы, направленной на эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации.

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, а также министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Шинделов отметил, что с 2019 по 2023 годы новосибирские аграрии реализовали 71 проект культуртехнических мероприятий и два проекта гидромелиоративных работ, что позволило ввести в оборот более 68,5 тысяч гектаров. Государственная поддержка в виде субсидий составила около 262,5 миллиона рублей. На 2024-2025 годы запланировано реализация еще восьми проектов, которые позволят вовлечь в оборот более 10,5 тысяч гектаров. В 2024 году сельхозпроизводители уже получили 27,1 миллиона рублей господдержки, а на 2025 год предусмотрено выделение еще 149,5 миллиона рублей.

Министр подчеркнул, что в последние десятилетия известкованию почв не уделялось должного внимания в регионе. В рамках новой программы сельхозпроизводителям будут компенсироваться затраты на известкование кислых почв. Первое предприятие, приступившее к реализации этих мероприятий, находится в Тогучинском районе.

Данные мероприятия реализуются в рамках региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», а также в соответствии с федеральной госпрограммой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.