В Новосибирской области зафиксировали температурные рекорды

В Новосибирске и Омске 25 сентября был установлен новый абсолютный рекорд температуры.

По данным Гидрометцентра России, о которых сообщает ТАСС, воздух в Новосибирске прогрелся до 28-29 градусов тепла, а в Омске столбики термометров показали 27,9 ºС.

Предыдущий температурный максимум для Омска, державшийся с 1914 года, был превышен на 0,9 градуса. Тогда, более века назад, было зафиксировано 27 ºС.

Как ранее прогнозировали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в последние десять дней сентября температура в Новосибирской области значительно, на целых 8 градусов, превысила средние многолетние значения.