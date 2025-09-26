В России могут запретить возврат дорогих товаров

В России могут ввести запрет на возврат некоторых категорий товаров, купленных на маркетплейсах, чтобы бороться с так называемым «потребительским экстремизмом».

Как пояснила aif.ru экономист Ирина Шацкая, речь идет о вещах, которые покупатели часто берут «напрокат», а затем возвращают.

С такой инициативой ранее выступило минэкономразвития. В список невозвратных товаров могут войти: дорогая одежда и обувь: вечерние платья, костюмы, премиальные бренды, высокотехнологичные гаджеты: флагманские смартфоны, дроны, игровые консоли, ювелирные изделия и аксессуары класса «люкс».

Эксперты отмечают, что полный запрет на возврат противоречит закону о защите прав потребителей. В качестве компромисса предлагается внедрить систему, при которой покупатель сможет вернуть товар без дефектов, но ему не будет компенсироваться стоимость обратной доставки.

Это может сдержать рост цен, так как продавцам не придется закладывать логистические издержки на отказы в стоимость всех товаров.