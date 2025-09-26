Вой сирен будет звучать на улицах Новосибирска 1 октября

Первого октября в Новосибирске пройдет плановая проверка технических средств оповещения населения.

В течение двадцати минут, с 10:30 до 10:50, в городе будут задействованы сирены и громкоговорители, а в эфире местных теле- и радиоканалов будет транслироваться сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Как сообщили в администрации Дзержинского района, главной целью мероприятия является контроль исправности оборудования и оценка готовности экстренных служб к работе в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Такие тренировки проводятся на регулярной основе для отработки слаженных действий по своевременному информированию жителей и обеспечению их безопасности.

Городские власти призывают новосибирцев и руководителей организаций сохранять спокойствие в указанное время и не прерывать запланированную деятельность.