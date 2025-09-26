За взятку почти в 2 млн арестован директор филиала Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова

До 24 ноября подозреваемый будет находиться под домашним арестом.

26 сентября Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ненева Ю.В., первого заместителя директора филиала ПАО «ОАК» — Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова.

Ненев обвиняется в даче взятки начальнику ФГБУ "ЦНИИ ВВС" Минобороны РФ в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за совершение действий в пользу взяткодателя.

Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 1 935 000 руб. Решение принято с учетом тяжести преступления (санкция — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет), начальной стадии следствия, и возможности оказания Неневым давления на свидетелей — сотрудников ПАО «ОАК» НАЗ им. В.П. Чкалова. Домашний арест установлен до 24 ноября текущего года.