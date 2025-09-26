82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+26.9°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 16:23
пробки
5/10
погода
+26.9°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
сегодня 15:02
общество

За взятку почти в 2 млн арестован директор филиала Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова

Фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

До 24 ноября подозреваемый будет находиться под домашним арестом.

26 сентября Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ненева Ю.В., первого заместителя директора филиала ПАО «ОАК» — Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова.

Ненев обвиняется в даче взятки начальнику ФГБУ "ЦНИИ ВВС" Минобороны РФ в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) за совершение действий в пользу взяткодателя.

Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 1 935 000 руб. Решение принято с учетом тяжести преступления (санкция — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет), начальной стадии следствия, и возможности оказания Неневым давления на свидетелей — сотрудников ПАО «ОАК» НАЗ им. В.П. Чкалова. Домашний арест установлен до 24 ноября текущего года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.