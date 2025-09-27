В Новосибирской области наградили лучших дошкольных педагогов

В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников в правительстве Новосибирской области состоялась церемония награждения победителей конкурса на соискание премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области».

Награды лауреатам вручила вице-губернатор Валентина Дудникова.

Заместитель губернатора отметила особую значимость профессии воспитателя, подчеркнув, что дошкольное образование является фундаментом всей системы обучения и воспитания. По ее словам, на этом этапе закладываются основы доверительных отношений между педагогами и родителями, формируются у детей базовые ценности и навыки. Дудникова добавила, что работа воспитателя требует огромного терпения, внимания и ответственности, а педагоги не только присматривают за детьми, но и вкладывают в них душу, учат добру и поддерживают в различных ситуациях.

В числе награжденных оказались воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители и логопеды из дошкольных учреждений Новосибирска, а также Краснозерского, Куйбышевского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов. Всего в регионе дошкольное образование обеспечивают 989 образовательных организаций, где работают около 14 тысяч педагогических сотрудников и воспитываются более 125 тысяч детей. Доступность дошкольных услуг для детей всех возрастов в области достигает 100%.

